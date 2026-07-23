Celulares roubados pelo grupo que se fingia de vendedores ambulantesReprodução/Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, o suspeito integrava um grupo que fingia atuar como vendedor ambulante para poder agir contra os condutores durante os congestionamentos da via.
De acordo com a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), os agentes realizavam diligências na região quando identificaram quatro homens circulando entre os veículos.
O grupo utilizava cordões com pacotes de biscoito pendurados no pescoço para aparentar atividade comercial e não levantar suspeitas.
As investigações apontam que os criminosos aproveitavam o trânsito lento para se aproximar dos carros. Em seguida, dois integrantes armados anunciavam os roubos enquanto os demais davam apoio à ação.
Os policiais flagraram um dos ataques e desembarcaram da viatura para perseguir os suspeitos. Apenas um dos envolvidos foi localizado. Ele segue preso. Os outros três conseguiram fugir.
Durante a abordagem, os agentes recuperaram dois telefones celulares roubados minutos antes. A vítima reconheceu os aparelhos como sendo de sua propriedade e os bens foram devolvidos.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar os outros integrantes do grupo criminoso.
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