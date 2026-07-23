Ação terminou com um homem preso, além da apreensão de armas e explosivos - Reprodução PCRJ

Ação terminou com um homem preso, além da apreensão de armas e explosivosReprodução PCRJ

Publicado 23/07/2026 17:43 | Atualizado 23/07/2026 20:04

Rio - Uma mulher de 42 anos foi resgatada depois de sete meses em cárcere privado nesta quarta-feira (22), em Natividade, no Noroeste Fluminense. O homem, identificado como Nilson Luiz da Matta, acabou preso em flagrante durante a ação da Polícia Civil.



De acordo com a 140ª DP (Natividade), os policiais chegaram ao local após receberem informações de que a vítima estava sendo mantida em cárcere privado. A equipe foi até o endereço e conseguiu libertar a mulher, além de prender Nilson, apontado como responsável pelo crime.

Segundo a corporação, a mulher sofreu recorrentes episódios de violência física, psicológica e ameaças no contexto de violência doméstica ao longo do período em que esteve no cativeiro.



Durante a operação, os agentes apreenderam duas armas de fogo, várias armas brancas, explosivos e outros materiais encontrados no imóvel. Todo o material foi encaminhado para a perícia.

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O caso foi registrado na 140ª DP, onde as investigações terão continuidade para apurar as circunstâncias do cárcere privado e a origem do armamento e dos demais materiais apreendidos. O caso foi registrado na 140ª DP, onde as investigações terão continuidade para apurar as circunstâncias do cárcere privado e a origem do armamento e dos demais materiais apreendidos.

Nilson Luiz foi autuado em flagrante por ameaça, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e cárcere privado. A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de Nilson Luiz da Matta. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral