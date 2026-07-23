Celular foi encontrado na cela usada por Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho - Brunno Dantas/TJRJ / Divulgação/Polícia Penal

Celular foi encontrado na cela usada por Jairo Souza Santos Júnior, o JairinhoBrunno Dantas/TJRJ / Divulgação/Polícia Penal

Publicado 23/07/2026 18:20





A decisão foi proferida pela juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que negou o pedido para anular a autorização de acesso ao conteúdo do telefone. Segundo a magistrada, a medida pode ajudar a esclarecer se o uso do aparelho teve alguma interferência no andamento do processo relacionado à tortura e morte do menino Henry Borel.



Na decisão, a juíza destacou que Jairinho permanece preso à disposição do juízo e que a competência para analisar questões relacionadas ao caso continua válida enquanto não houver trânsito em julgado da sentença. Ela também considerou regular a realização da perícia pelo órgão técnico do Ministério Público.



A defesa sustentou que a apreensão do celular dentro da prisão deveria ser tratada no âmbito da execução penal e argumentou que a análise do conteúdo do aparelho violaria direitos fundamentais. Os advogados também questionam a atuação do órgão pericial do Ministério Público.



Embora tenha rejeitado os argumentos apresentados, a magistrada decidiu suspender os efeitos da quebra de sigilo até que o habeas corpus seja analisado. Com isso, o Ministério Público deverá interromper temporariamente qualquer procedimento relacionado à perícia do aparelho.



Pai de Henry e assistente de acusação no processo, Leniel Borel criticou a estratégia da defesa e questionou o interesse de Jairinho em impedir o acesso ao conteúdo do celular apreendido no presídio. Para ele, a medida representa mais uma tentativa de dificultar o andamento das investigações e dos desdobramentos judiciais do caso. LEIA MAIS: Polícia encontra celular dentro da cela de Jairinho A decisão foi proferida pela juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que negou o pedido para anular a autorização de acesso ao conteúdo do telefone. Segundo a magistrada, a medida pode ajudar a esclarecer se o uso do aparelho teve alguma interferência no andamento do processo relacionado à tortura e morte do menino Henry Borel.Na decisão, a juíza destacou que Jairinho permanece preso à disposição do juízo e que a competência para analisar questões relacionadas ao caso continua válida enquanto não houver trânsito em julgado da sentença. Ela também considerou regular a realização da perícia pelo órgão técnico do Ministério Público.A defesa sustentou que a apreensão do celular dentro da prisão deveria ser tratada no âmbito da execução penal e argumentou que a análise do conteúdo do aparelho violaria direitos fundamentais. Os advogados também questionam a atuação do órgão pericial do Ministério Público.Embora tenha rejeitado os argumentos apresentados, a magistrada decidiu suspender os efeitos da quebra de sigilo até que o habeas corpus seja analisado. Com isso, o Ministério Público deverá interromper temporariamente qualquer procedimento relacionado à perícia do aparelho.Pai de Henry e assistente de acusação no processo, Leniel Borel criticou a estratégia da defesa e questionou o interesse de Jairinho em impedir o acesso ao conteúdo do celular apreendido no presídio. Para ele, a medida representa mais uma tentativa de dificultar o andamento das investigações e dos desdobramentos judiciais do caso.

"O que tem neste celular que ele quer tanto esconder e tirar do processo da morte do meu filho? É sério que ele acha que pode fazer da cela o seu escritório e operar normalmente via smartphone?”, questionou Leniel.

Jairinho foi condenado pelo Tribunal do Júri pela tortura e morte de Henry Borel, ocorrida em março de 2021.

A defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, através do advogado Rodrigo Faucz, foi contatada por WhatsApp pela reportagem de O DIA. O espaço segue aberto para um posicionamento.