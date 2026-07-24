Publicado 24/07/2026 00:00

Trinta e três anos depois, familiares e sobreviventes voltam à porta da Candelária para lembrar a chacina de 1993. Em um país em que tudo se esquece, manter viva a memória é um gesto raro, quem lembra impede que as vítimas se dissolvam em estatística.

Três dias após assumir as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, a Trivia Trens vê a Artesp convocar a CPTM de volta, depois de incêndio e paralisação. O episódio não condena o modelo de concessão, mas expõe a distância entre vencer um leilão e operar 850 mil passageiros por dia.