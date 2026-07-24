X do Nuno
Relembrar a Chacina da Candelária é impedir que vítimas virem somente estatística
X do Nuno
Relembrar a Chacina da Candelária é impedir que vítimas virem somente estatística
Justiça manda bloquear R$ 135 milhões em ação do Rioprevidência
Decisão atinge Banco Master, gestoras e executivos após investimento de R$ 150 milhões sofrer forte desvalorização em fundo ligado à Ambipar
Homem é preso suspeito de perseguir moradores do Leme
Segundo as investigações, Alexandre Guimarães Pacheco ameaçava pessoas de morte
Falso ambulante é preso após assaltos na Avenida Brasil
Suspeito usava cordões com pacotes de biscoito para se passar por vendedor e abordar motoristas na altura de Campo Grande
Rodoviários rejeitam proposta e seguem em estado de greve
Categoria considera a proposta muito baixa; sindicato passa a negociar diretamente com cada empresa
Justiça mantém quebra de sigilo de celular apreendido com Jairinho
Decisão da 2ª Vara Criminal do Rio determina paralisação também da análise do aparelho até julgamento de habeas corpus
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.