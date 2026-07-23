Na Rua Nossa Senhora da Guia, no Lins, a obra incluiu melhorias de acesso para os moradores - Divulgação / Geo-Rio

Na Rua Nossa Senhora da Guia, no Lins, a obra incluiu melhorias de acesso para os moradoresDivulgação / Geo-Rio

Publicado 23/07/2026 18:00

Rio - A Fundação Geo-Rio finalizou seis obras de contenção de encostas em diferentes pontos da cidade, totalizando cerca de R$ 7 milhões em investimentos. As intervenções ocorreram no Alto da Boa Vista, Leblon, Lins de Vasconcelos, Rocha Miranda, São Cristóvão e Penha, com serviços voltados à redução de riscos de deslizamentos e proteção de áreas sujeitas a instabilidade do terreno.