Na Rua Nossa Senhora da Guia, no Lins, a obra incluiu melhorias de acesso para os moradoresDivulgação / Geo-Rio
A maior obra ocorreu no Morro do Caracol, na Penha, onde foram investidos R$ 3,8 milhões. As ações abrangeram a Rua Taperoá, a Travessa do Saló e o Beco Mazílio, com implantação de estruturas de contenção e adequações em acessos utilizados pelos moradores.
Na Avenida Niemeyer, no Leblon, a fundação executou uma intervenção de R$ 910 mil, incluindo proteção contra desprendimento de blocos rochosos, reforço estrutural da encosta e melhorias no sistema de drenagem.
Outra frente de trabalho aconteceu no Morro do Tuiuti, em São Cristóvão. A obra, orçada em R$ 882 mil, contemplou a Rua São Luiz Gonzaga e a Travessa Silva, com reforço do maciço e adequações em áreas de circulação.
Na Estrada do Tijuaçu, no Alto da Boa Vista, os serviços receberam investimento de R$ 759 mil. O pacote incluiu revestimento de taludes, construção de muro de contenção e instalação de estruturas de sustentação.
Já no Lins de Vasconcelos, a Rua Nossa Senhora da Guia passou por estabilização da encosta e melhorias de acesso, em uma intervenção de R$ 509 mil. Em Rocha Miranda, no Morro Faz Quem Quer, equipes realizaram recuperação de estruturas já existentes e reforço da proteção em áreas residenciais.
Segundo a Geo-Rio, aproximadamente 20 obras geotécnicas foram concluídas na cidade até junho deste ano. O órgão informou ainda que mantém outras intervenções em andamento em áreas consideradas suscetíveis a movimentações de encostas durante períodos de chuva.
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