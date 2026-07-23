Suspeito foi preso por agentes da 12ª DP em Copacabana - Divulgação PCRJ

Suspeito foi preso por agentes da 12ª DP em CopacabanaDivulgação PCRJ

Publicado 23/07/2026 22:08

Rio - Um homem foi preso, nesta quinta-feira (23), suspeito de perseguir, ameaçar e intimidar moradores do Leme, na Zona Sul . Alexandre Guimarães Pacheco é investigado pela Polícia Civil pelo crime de stalking.

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Conforme as investigações conduzidas pela 12ª DP (Copacabana), o homem vinha, há um longo período, aterrorizando a população local por meio de abordagens constantes, ameaças de morte e comportamentos violentos, provocando um clima de medo e insegurança na comunidade.



Diversas vítimas relataram que eram seguidas pelo suspeito, que frequentemente portava uma faca. Há relatos de que ele encurralava pessoas pelas ruas do bairro e chegava a procurá-las nas proximidades de suas residências, questionando porteiros sobre seus paradeiros e afirmando que pretendia matá-las.



A apuração também aponta episódios de danos a veículos, agressões, intimidações contra pessoas e animais, além de outros atos de violência que seguem sob investigação.



Novas vítimas procuraram a delegacia informando que Alexandre voltou a cercar moradores do bairro armado com uma faca. As denúncias reforçaram o risco à integridade física das pessoas e a reiteração das condutas criminosas.



Uma testemunha afirmou que também foi vítima do homem, contando que foi perseguida por vários dias pelas ruas do Leme. Na ocasião, ele fez ameaças usando uma faca e uma barra de ferro, além de ofendê-la e difamá-la publicamente. A moradora informou ainda que precisou contratar um advogado para lidar com a situação.



Outro morador relatou que o investigado teria tentado matar um homem da região com golpes de faca pelas costas. De acordo com esse relato, a vítima só não foi atingida porque um cão conseguiu impedir a agressão.



Ao longo do processo, os agentes reuniram depoimentos, registros de ocorrência, imagens e outros elementos que demonstram um padrão contínuo de perseguição contra múltiplas vítimas. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito acumula diversas anotações criminais por roubo, furto, porte ilegal de arma, ameaça, injúria, lesão corporal, entre outros antecedentes. Conforme as investigações conduzidas pela 12ª DP (Copacabana), o homem vinha, há um longo período, aterrorizando a população local por meio de abordagens constantes, ameaças de morte e comportamentos violentos, provocando um clima de medo e insegurança na comunidade.Diversas vítimas relataram que eram seguidas pelo suspeito, que frequentemente portava uma faca. Há relatos de que ele encurralava pessoas pelas ruas do bairro e chegava a procurá-las nas proximidades de suas residências, questionando porteiros sobre seus paradeiros e afirmando que pretendia matá-las.A apuração também aponta episódios de danos a veículos, agressões, intimidações contra pessoas e animais, além de outros atos de violência que seguem sob investigação.Novas vítimas procuraram a delegacia informando que Alexandre voltou a cercar moradores do bairro armado com uma faca. As denúncias reforçaram o risco à integridade física das pessoas e a reiteração das condutas criminosas.Uma testemunha afirmou que também foi vítima do homem, contando que foi perseguida por vários dias pelas ruas do Leme. Na ocasião, ele fez ameaças usando uma faca e uma barra de ferro, além de ofendê-la e difamá-la publicamente. A moradora informou ainda que precisou contratar um advogado para lidar com a situação.Outro morador relatou que o investigado teria tentado matar um homem da região com golpes de faca pelas costas. De acordo com esse relato, a vítima só não foi atingida porque um cão conseguiu impedir a agressão.Ao longo do processo, os agentes reuniram depoimentos, registros de ocorrência, imagens e outros elementos que demonstram um padrão contínuo de perseguição contra múltiplas vítimas. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito acumula diversas anotações criminais por roubo, furto, porte ilegal de arma, ameaça, injúria, lesão corporal, entre outros antecedentes.

A reportagem de O DIA não conseguiu localizar a defesa de Alexandre Guimarães Pacheco. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral