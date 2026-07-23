Polícias Civil e Militar atuam no Complexo da Serrinha, em Madureira - Fotos de Reginaldo Pimenta

Polícias Civil e Militar atuam no Complexo da Serrinha, em MadureiraFotos de Reginaldo Pimenta

Publicado 23/07/2026 06:44

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (23), a Operação Rota Segura Madureira para cumprir 47 mandados de prisão e 53 de busca e apreensão no Complexo da Serrinha, em Vaz Lobo, e na comunidade da Primavera, em Cavalcanti, na Zona Norte. A ação terminou com nove pessoas presas. Os alvos eram integrantes de grupos responsáveis por roubos e diversos outros crimes graves.

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As investigações apontaram que os bandidos atuavam de forma organizada e eram responsáveis por roubos de veículos, cargas, celulares e de pedestres, além de extorsões, restrições de liberdade e outras ações violentas. Os crimes eram cometidos de forma reiterada em Madureira, Cavalcanti, Engenheiro Leal e bairros vizinhos da Zona Norte do Rio.

De acordo com o delegado Reginaldo Guilherme, titular da 29ª DP (Madureira), em um dos casos investigados, o grupo abordava pessoas que pretendiam vender ouro, levava as vítimas para o alto da comunidade e as mantinha sob ameaça enquanto exigia transferências via Pix.



"Dos 100 criminosos que identificamos, envolvidos em roubos e outros crimes e ligados às comunidades da Primavera e da Serrinha, 47 já tiveram a prisão decretada pela Justiça. Eles atuam em roubos de veículos, sequestros-relâmpago e extorsões", afirmou.



Já segundo o delegado Gustavo Rodrigues, o roubo de veículos continua sendo uma das principais atividades da quadrilha.

"A operação visou desarticular essa estrutura criminosa e reduzir os índices desse tipo de crime na Zona Norte. Os carros roubados eram levados para as comunidades da Primavera e da Serrinha, onde eram clonados ou desmontados para a venda de peças", acrescentou.

O principal alvo da ação foi o traficante Wallace de Brito Trindade, conhecido como Lacoste. Considerado chefe do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Serrinha, ele é procurado pela polícia há mais de 10 anos.

Ao todo, a ação resultou em nove presos, sendo seis em auto de prisão em flagrante e três em cumprimento de mandado de prisão, além da apreensão de nove carros e dezesseis motos.

A operação foi conduzida pela 29ª DP e contou com o apoio de equipes dos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC), Especializada (DGPE), do Interior (DGPI), da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Equipes do Batalhão de Choque da PM e do 9º BPM (Rocha Miranda) também atuaram na Serrinha. Em uma das apreensões na localidade, é possível ver drogas embaladas com a descrição da facção.

