Pistola, aparelho bloqueador de sinal e a moto utilizada no crime foram apreendidos - Divulgação / PCERJ

Pistola, aparelho bloqueador de sinal e a moto utilizada no crime foram apreendidosDivulgação / PCERJ

Publicado 04/07/2026 12:04

Rio - Um homem foi preso e um roubo de carro impedido por agentes da 29ª DP (Madureira), com apoio da 21ª DP (Bonsucesso) e da 30ª DP (Marechal Hermes), em mais uma ação da “Operação Torniquete”, nesta sexta-feira (3), em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Durante diligência de rotina, os policiais flagraram dois homens em uma motocicleta abordando de forma suspeita o motorista de um carro. Os agentes se encaminharam para averiguar a situação quando identificaram que um dos criminosos estava armado.

Com a aproximação dos policiais, um criminoso atirou contra as equipes, que reagiram e alvejaram os assaltantes. Um dos homens foi preso em flagrante, sendo socorrido e levado a uma unidade de saúde. O outro fugiu.

Com o preso, as equipes apreenderam uma pistola com munições, um aparelho bloqueador de sinal de celular e a motocicleta utilizada no crime, que era roubada. Na delegacia, a vítima prestou depoimento e reconheceu formalmente o criminoso. Ela confirmou que a dupla fechou seu carro, desembarcou armada e exigiu a entrega do veículo.

A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, que financiam as atividades das facções criminosas. Desde setembro de 2024, já são mais de mil presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em mais de R$ 56 milhões.