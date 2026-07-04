Operação extração de terra perto do Clube de tiro em Maricá - Fabiano Veneza/Seas

Operação extração de terra perto do Clube de tiro em Maricá Fabiano Veneza/Seas

Publicado 04/07/2026 17:56

Rio - A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizou, na última sexta-feira (3), uma operação para combater extração mineral ilegal no município de Maricá, na Região Metropolitana.

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A fiscalização aconteceu após uma denúncia recebida pelos órgãos ambientais. Durante as diligências, as equipes chegaram a um terreno localizado na Rua Sabará, no distrito de Inoã, onde identificaram uma série de irregularidades ambientais.



Segundo o Inea, os agentes encontraram sinais de desmatamento, corte de talude com risco de deslizamento e possibilidade de atingir residências próximas, além da extração irregular de minério em uma área de 17.886 metros quadrados.



Diante das irregularidades, a área foi interditada. Uma retroescavadeira utilizada na atividade foi apreendida e removida para um depósito localizado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.



Três pessoas foram autuadas por infrações ambientais. De acordo com o Inea, as multas podem chegar a R$ 1 milhão. Os envolvidos também foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, onde prestaram esclarecimentos.



De acordo com os órgãos ambientais, a mineração realizada sem licença pode provocar diversos impactos, como desmatamento, erosão do solo, alterações na paisagem e assoreamento de rios e cursos d’água. A fiscalização aconteceu após uma denúncia recebida pelos órgãos ambientais. Durante as diligências, as equipes chegaram a um terreno localizado na Rua Sabará, no distrito de Inoã, onde identificaram uma série de irregularidades ambientais.Segundo o Inea, os agentes encontraram sinais de desmatamento, corte de talude com risco de deslizamento e possibilidade de atingir residências próximas, além da extração irregular de minério em uma área de 17.886 metros quadrados.Diante das irregularidades, a área foi interditada. Uma retroescavadeira utilizada na atividade foi apreendida e removida para um depósito localizado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.Três pessoas foram autuadas por infrações ambientais. De acordo com o Inea, as multas podem chegar a R$ 1 milhão. Os envolvidos também foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, onde prestaram esclarecimentos.De acordo com os órgãos ambientais, a mineração realizada sem licença pode provocar diversos impactos, como desmatamento, erosão do solo, alterações na paisagem e assoreamento de rios e cursos d’água.

A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com apoio do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).



A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade reforçou que denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas de forma anônima ao Linha Verde pelos telefones 0300 253 1177 (interior) e (21) 2253-1177 (capital), além do aplicativo Disque Denúncia Rio, que permite o envio de fotos e vídeos.