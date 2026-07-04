Ibama suspendeu a entrada e saída de animais no Cetas-RJ, em SeropédicaDivulgação
- A saída de animais para qualquer finalidade;
- As atividades de soltura de fauna silvestre.
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