Ibama suspendeu a entrada e saída de animais no Cetas-RJ, em Seropédica - Divulgação

Ibama suspendeu a entrada e saída de animais no Cetas-RJ, em SeropédicaDivulgação

Publicado 04/07/2026 22:08

Rio - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) prorrogou por mais 45 dias a suspensão temporária da entrada e da saída de animais no Centro de Triagem de Animais Silvestres do Rio de Janeiro (Cetas-RJ), em Seropédica, na Região Metropolitana.

A medida integra o protocolo sanitário adotado em 18 de maio, após a confirmação de casos de tuberculose em macacos-prego (Sapajus sp.) acolhidos na unidade. Com a prorrogação, a previsão é que o centro seja reaberto apenas em agosto.



Segundo o Ibama, a decisão foi tomada com base em análises e recomendações técnicas que apontaram a necessidade de manter o isolamento sanitário para conter a disseminação da doença. O período também será utilizado para a limpeza e desinfecção das instalações, a realização de testes clínicos nos animais e adequações nos ambientes de manejo.



Em um curto intervalo de tempo, três macacos-prego morreram no Cetas-RJ. As necropsias apontaram suspeita de tuberculose, posteriormente confirmada por exames laboratoriais realizados com o apoio da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



Durante o novo período de suspensão, continuam proibidos:



- O recebimento de animais provenientes de resgates, apreensões ou entregas voluntárias;

- A saída de animais para qualquer finalidade;

- As atividades de soltura de fauna silvestre.



Também permanecem suspensos o acesso de estudantes, estagiários e pessoas pertencentes a grupos de risco, como crianças, idosos, pessoas imunossuprimidas e indivíduos com doenças respiratórias.