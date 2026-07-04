Morro do Cruz é dominado pela facção criminosa TCP - Cléber Mendes/ Agência O Dia

Morro do Cruz é dominado pela facção criminosa TCPCléber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 04/07/2026 14:41

Rio - Moradores do Andaraí, na Zona Norte, viveram mais uma noite de medo nesta sexta-feira (3) por causa de um intenso confronto entre traficantes dos morros do Andaraí e do Cruz. Durante a troca de tiros, uma mulher de 56 anos foi atingida por uma bala perdida nas proximidades de um supermercado, na Rua Maxwell.

A vítima foi identificada como Maria Solange Ribeiro de Oliveira. Ela estava na calçada do estabelecimento quando foi baleada na região da clavícula.

Maria Solange foi socorrida e levada para o Hospital Federal do Andaraí. Segundo a unidade, o projétil atravessou o braço esquerdo da paciente. Ela permaneceu consciente durante o atendimento, não correu risco de morte e já recebeu alta.

Os confrontos começaram ainda na quinta-feira (2) e se estenderam até sexta, provocando momentos de tensão entre os moradores da região por causa da disputa entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP). Em publicações nas redes sociais, internautas relataram cenas de correria e pessoas buscando abrigo para escapar dos disparos.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da UPP Borel ouviram tiros e reforçaram imediatamente o policiamento na região. A corporação ressaltou que não houve registro de confronto envolvendo equipes da PM.