Prefeitura do Rio apresenta atuação da Força Municipal a empresários e moradores da Barra da Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Prefeitura do Rio apresenta atuação da Força Municipal a empresários e moradores da Barra da TijucaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/07/2026 14:53

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, neste sábado (4), o modelo de atuação da Força Municipal a empresários, lideranças e moradores da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. A partir deste domingo (5), as equipes passarão a atuar em duas áreas do bairro: entre o Terminal Jardim Oceânico e a Praça do Ó, e na Avenida Ayrton Senna e Avenida das Américas.

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De acordo com o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), no total, cerca de 50 agentes atuarão nestas áreas, que foram delimitadas com base na mancha criminal da região.



“A gente está entrando com a Força Municipal exatamente onde o crime está. E o melhor: já são mais de 100 dias de operação, mais de seis mil abordagens e mais de oitocentas prisões e detenções. Tudo isso sem efetuar um disparo de arma de fogo. Tudo isso é fruto de planejamento, gestão e de uma visão clara da segurança pública municipal que envolve três pilares: a Força Municipal, a CIVITAS (Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública) e o CompStat”, afirmou.



O eixo de atuação entre o Terminal Jardim Oceânico e a Praça do Ó abrange a estação do metrô e o terminal do BRT. Já a região do cruzamento da Avenida Ayrton Senna com a Avenida das Américas engloba o entorno do Barra Shopping, do Terminal Alvorada e do Bosque da Barra.

"A Força Municipal tem como função principal o policiamento preventivo e ostensivo. As equipes são bem selecionadas, bem treinadas, bem remuneradas, bem equipadas, bem orientadas, bem monitoradas e bem integradas. A atuação é proativa, com os quadros de missão dirigida. Todos os patrulhamentos, todas as rotas seguidas pelas motocicletas, viaturas e agentes a pé são previamente definidas com base num planejamento de localização das manchas criminais, com o papel de complementar as forças de segurança", explicou o secretário municipal de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.



Com a expansão, a Força Municipal passa a atuar em 12 áreas da cidade. As equipes atuam a pé, em motocicletas e em viaturas, distribuídas em duplas ou trios posicionados em pontos previamente definidos conforme a dinâmica de cada região.

O modelo de policiamento segue o mesmo já adotado em outros bairros, permitindo direcionar o efetivo aos locais e horários com alta incidência de roubos e furtos, reforçando o policiamento preventivo e ostensivo e ampliando a sensação de segurança da população.



"Todo o efetivo é acompanhado em tempo real pela nossa Sala de Monitoramento, por meio de câmeras corporais e sistemas que garantem mais controle e rapidez nas respostas às ocorrências", completou Brenno Carnevale.

Desde o início das atividades, em 15 de março, a Força Municipal já realizou mais de 6,6 mil abordagens e efetuou 817 prisões por crimes como roubo, furto e receptação. Nesse período, os agentes também recuperaram 141 aparelhos celulares, 139 motocicletas e 15 cordões, além de apreenderem uma arma de fogo, seis réplicas de arma de fogo e 45 armas brancas.

*Colaboração: Reginaldo Pimenta