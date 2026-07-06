Drogas estavam escondidas no interior de um veículo - Divulgação

Drogas estavam escondidas no interior de um veículoDivulgação

Publicado 06/07/2026 07:57

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste domingo (5), um traficante do Comando Vermelho que transportava mais de 13 mil pinos de cocaína para abastecer comunidades do interior do estado. Ele foi detido em Areal, no Centro-Sul Fluminense.

Investigações da 30ª DP (Marechal Hermes) apontaram que a carga de drogas saiu da comunidade de Manguinhos, na Zona Norte, com destino a Três Rios, no Centro-Sul Fluminense.



Durante a ação, os policiais flagraram o veículo usado no crime e deram ordem de parada. Ao perceber a aproximação policial, o condutor fugiu, dando início a uma perseguição ao longo da via.

Em seguida, as equipes conseguiram realizar a abordagem do carro em Areal e, durante a revista, encontraram sacos plásticos pretos contendo aproximadamente 13.820 pinos de cocaína, todos escondidos no interior do automóvel.



Todo material apreendido passará por perícia. O criminoso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.