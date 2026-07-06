Suspeito foi capturado na Ilha do Governador - Reprodução/Polícia Civil

Suspeito foi capturado na Ilha do Governador Reprodução/Polícia Civil

Publicado 06/07/2026 19:35 | Atualizado 06/07/2026 19:41

Rio - Um homem acusado de submeter a companheira a sucessivos episódios de violência foi preso, nesta segunda-feira (6), na Ilha do Governador, Zona Norte. Em um dos episódios mais violentos, o suspeito teria utilizado um ferro aquecido para provocar queimaduras no corpo da vítima.

Segundo a investigação, a mulher enfrentou meses de agressões físicas, psicológicas e sexuais com um cenário de extrema crueldade, com ataques praticados por meio de socos e golpes utilizando pedaços de madeira, fios de carregador e cabos de vassoura. Os ferimentos foram registrados em exames periciais e incorporados ao conjunto de provas reunido pela Polícia Civil.

O trabalho que levou à prisão envolveu cruzamento de informações, análise de dados e monitoramento de locais frequentados pelo investigado. Após identificar um endereço ligado ao suspeito, equipes da delegacia realizaram a abordagem e efetuaram a captura sem resistência.

A ação foi realizada por agentes da 24ª DP (Piedade).

