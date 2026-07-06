Suspeito foi capturado na Ilha do Governador Reprodução/Polícia Civil
Homem é preso por agredir e abusar da própria companheira
Suspeito teria utilizado um ferro aquecido para provocar queimaduras no corpo da vítima
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Após incêndio, Café Lamas mobiliza campanha de reconstrução
Restaurante mais antigo em atividade busca apoio enquanto enfrenta prejuízos causados pelo fogo que destruiu parte da cozinha
Unirio diz que pretende manter Hospital Gaffrée e Guinle funcionando
Instituição quer criar clínica da família, Caps e unidade ambulatorial e de exames no local
Vídeo: viatura desgovernada bate em carro estacionado no Rio Comprido
Polícia Militar informou que os agentes do 4º BPM (São Cristóvão) saíram do automóvel para realizar uma abordagem e o veículo desceu a via sem motorista
Homem é encontrado morto sob Viaduto da Mangueira
Corpo da vítima, de aproximadamente 40 anos, foi levado para o IML do Centro do Rio
Fazendeiro é denunciado por trabalho análogo à escravidão em Araruama
Família teria sido explorada por cerca de cinco anos sem salário, morando em condições degradantes; criança perdeu parte do dedo
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