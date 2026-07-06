Hospital Universitário Gaffrée e Guinle foi fundado em 1929 - Reprodução / Google Street View

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle foi fundado em 1929 Reprodução / Google Street View

Publicado 06/07/2026 16:41

Rio - A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) disse que pretende manter uma unidade de assistência à saúde no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), na Tijuca, Zona Norte. A instituição também garantiu que trabalha junto ao Ministério da Saúde e a Prefeitura do Rio para que o local não pare de funcionar após a fusão completa com o Hospital dos Servidores do Estado.



De acordo com a universidade, o plano é criar uma unidade de atendimento com ambulatórios especializados e exames, dentro do nível de atenção secundária à saúde. A instituição informou que o projeto está alinhado ao Programa Mais Especialistas e que recebeu indicação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do secretário-executivo da pasta, Adriano Massuda, sobre a possibilidade de financiamento.



A Unirio ainda afirmou que, desde o ano passado, negocia com a Prefeitura do Rio a possibilidade de implantação de uma clínica da família e um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) no HUGG.



A instituição garantiu que as estruturas de atenção primária e secundária também servirão como campo de formação para estudantes dos cursos da área da saúde, além de apoiar atividades de pesquisa e pós-graduação. A universidade acrescentou que pretende manter alguns dos serviços já oferecidos no hospital, como o programa Renascer, de atendimento aos idosos, e parte dos laboratórios de análises.



Segundo a Unirio, a incorporação do complexo do antigo Hospital Federal dos Servidores do Estado permitirá ampliar a oferta de cursos e instalações acadêmicas. De acordo com a universidade, o Instituto Biomédico também será transferido para o local.

Inaugurado em 1929, o HUGG nasceu a partir da Fundação Gaffrée e Guinle, idealizada pelo empresário Guilherme Guinle. Na época, era o maior hospital da cidade, com 320 leitos e especializado no tratamento da sífilis e de outras doenças venéreas. Incorporado à Escola de Medicina e Cirurgia em 1966, tornou-se hospital universitário dois anos depois e, desde 1979, integra a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, passou a ocupar posição de destaque no ensino, pesquisa e assistência. Em 1987, foi credenciado como Centro Nacional de Referência em AIDS