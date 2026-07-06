Hospital Universitário Gaffrée e Guinle foi fundado em 1929 Reprodução / Google Street View
De acordo com a universidade, o plano é criar uma unidade de atendimento com ambulatórios especializados e exames, dentro do nível de atenção secundária à saúde. A instituição informou que o projeto está alinhado ao Programa Mais Especialistas e que recebeu indicação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do secretário-executivo da pasta, Adriano Massuda, sobre a possibilidade de financiamento.
A Unirio ainda afirmou que, desde o ano passado, negocia com a Prefeitura do Rio a possibilidade de implantação de uma clínica da família e um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) no HUGG.
A instituição garantiu que as estruturas de atenção primária e secundária também servirão como campo de formação para estudantes dos cursos da área da saúde, além de apoiar atividades de pesquisa e pós-graduação. A universidade acrescentou que pretende manter alguns dos serviços já oferecidos no hospital, como o programa Renascer, de atendimento aos idosos, e parte dos laboratórios de análises.
Segundo a Unirio, a incorporação do complexo do antigo Hospital Federal dos Servidores do Estado permitirá ampliar a oferta de cursos e instalações acadêmicas. De acordo com a universidade, o Instituto Biomédico também será transferido para o local.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.