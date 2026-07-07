Publicado 07/07/2026 00:00

Terceira fase da Operação VAR conduz jogador do Carioca por manipulação de cartão amarelo. O alerta não partiu do futebol, veio de quem monitora apostas. Cresce o interesse por apostas, é claro que crescem as chances de manipulação. As investigações não podem parar, porque os golpistas não vão desistir.

O Hamas dissolve o seu governo em Gaza e repassa a administração civil a um comitê técnico, sem citar o desarmamento. Cede o custo de governar, mantém o arsenal. Quando não há mais o que explorar, não há interesse em governar. O objetivo nunca foi o povo, e sim o poder.