X do Nuno
Polícia fecha o cerco a golpistas do ramo de apostas
Governo do Rio compra 10 mil fuzis com verba recuperada da Lava Jato
Armamentos serão destinados às polícias Militar, Civil e Penal, com entrega programada para até o final deste ano
Polícia investiga origem de explosivo em creche na Zona Norte
Artefato foi encontrado no telhado de uma unidade municipal no Jardim América
PRF apreende mais de meia tonelada de maconha em Magé
Na mesma ação, um motorista de caminhão e dois ocupantes de um outro automóvel acabaram presos
Homem é preso por agredir e abusar da própria companheira
Suspeito teria utilizado um ferro aquecido para provocar queimaduras no corpo da vítima
Após incêndio, Café Lamas mobiliza campanha de reconstrução
Restaurante mais antigo em atividade busca apoio enquanto enfrenta prejuízos causados pelo fogo que destruiu parte da cozinha
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