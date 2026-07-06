Estado do Rio anuncia compra de 10,6 mil fuzis para policiais - Divulgação/Governo do Rio

Estado do Rio anuncia compra de 10,6 mil fuzis para policiaisDivulgação/Governo do Rio

Publicado 06/07/2026 21:34

Rio - O Governo do Rio anunciou nesta segunda-feira (6) a aquisição de 10.610 fuzis para as forças policiais. A medida foi publicada no Diário Oficial e prevê um investimento de R$ 70 milhões, valor destinado à Secretaria de Estado de Segurança Pública.



Segundo o governo estadual, os recursos foram viabilizados por meio de valores recuperados em decorrência de decisões judiciais e de acordos de delação premiada e de leniência relacionados à Operação Lava Jato.

Os fuzis serão destinados às polícias Militar, Civil e Penal, com entrega programada para até o final deste ano. Para enfrentar a estrutura financeira das organizações criminosas, a Secretaria de Segurança Pública instituiu ainda um setor especializado na recuperação de ativos provenientes da corrupção e de outras atividades ilícitas em parceria com a Procuradoria Geral do Estado (PGE). A próxima compra, já programada, será de veículos blindados, popularmente conhecido como caveirões.



"Até o momento, a secretaria já identificou mais de R$ 1 bilhão em ativos vinculados a processos que tramitam na Justiça Estadual e Federal. Os recursos recuperados também serão destinados ao financiamento de projetos previstos no Plano de Reocupação Territorial", informou o Governo do Rio.