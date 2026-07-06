Artefato explosivo é encontrado na Creche Municipal Barbosa Lima SobrinhoReprodução/Redes sociais
Polícia investiga origem de explosivo em creche na Zona Norte
Artefato foi encontrado no telhado de uma unidade municipal no Jardim América
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