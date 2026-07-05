Artefato explosivo é encontrado na Creche Municipal Barbosa Lima Sobrinho - Reprodução/Redes sociais

Artefato explosivo é encontrado na Creche Municipal Barbosa Lima SobrinhoReprodução/Redes sociais

Publicado 05/07/2026 21:41

Rio- Um artefato explosivo não detonado foi encontrado na madrugada deste domingo (5) no telhado da Creche Municipal Barbosa Lima Sobrinho, no Jardim América, Zona Norte do Rio. A Polícia Militar e o Esquadrão Antibombas chegaram a ser acionados imediatamente para a retirada segura do objeto.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou que uma escola seja alvo desse tipo de ocorrência. "Toda escola deveria ser local sagrado e não vítima da violência urbana".

Ainda segundo a pasta, as aulas ocorrerão normalmente nesta segunda-feira (6).