Artefato explosivo é encontrado na Creche Municipal Barbosa Lima SobrinhoReprodução/Redes sociais

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Rio- Um artefato explosivo não detonado foi encontrado na madrugada deste domingo (5) no telhado da Creche Municipal Barbosa Lima Sobrinho, no Jardim América, Zona Norte do Rio. A Polícia Militar e o Esquadrão Antibombas chegaram a ser acionados imediatamente para a retirada segura do objeto.
O caso será investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou que uma escola seja alvo desse tipo de ocorrência. "Toda escola deveria ser local sagrado e não vítima da violência urbana".
Ainda segundo a pasta, as aulas ocorrerão normalmente nesta segunda-feira (6).