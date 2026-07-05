Jarbas Meneghini celebra recuperação ao lado de sua família assistindo o jogo da Seleção Brasileira - Arquivo pessoal

Jarbas Meneghini celebra recuperação ao lado de sua família assistindo o jogo da Seleção BrasileiraArquivo pessoal

Publicado 05/07/2026 17:45 | Atualizado 05/07/2026 19:33

Rio — A última semana foi de susto, recuperação e renovação para o artesão Jarbas Meneghini, de 58 anos , conhecido por confeccionar réplicas da taça da Copa do Mundo.

Após sofrer um infarto, passar por uma angioplastia e ficar internado por vários dias , ele recebeu alta médica neste final de semana e agora comemora não apenas a recuperação da saúde, mas também o início de uma nova etapa da vida.

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