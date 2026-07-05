Previsão do tempo neste domingo (5) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Érica Martin/Agência O Dia

Previsão do tempo neste domingo (5) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do RioÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 05/07/2026 16:14

Rio - A semana do carioca terá um cenário de instabilidade com a passagem de uma nova frente fria. Apesar do céu carregado, o sol pode aparecer de forma tímida em alguns pontos da cidade, segundo o Sistema Alerta Rio. Neste domingo (5), o tempo é influenciado pela entrada de ventos úmidos do oceano. A mínima prevista é de 16°C e máxima é de 27°C.