Queda da árvore bloqueou o trecho da Rua Marechal Jofre na altura da Rua CaruaruReprodução / COR

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Manuella Viegas
Rio - Uma árvore caiu sobre a fiação da Rua Marechal Jofre, no Grajaú, Zona Norte, e afetou o abastecimento de energia da região, na manhã deste domingo (5). A via precisou ser interditada para o trabalho das equipes.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a via ficou bloqueada na altura da Rua Caruaru. Equipes da CET-Rio, Subprefeitura, Guarda Municipal, CET-Rio e Light estão no local.

A Light informou que os técnicos atuam para realizar os reparos e restabelecer o serviço o mais breve possível. A Comlurb mobilizou equipes e disse que o serviço de remoção tem previsão de conclusão até o fim do dia.
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