Queda da árvore bloqueou o trecho da Rua Marechal Jofre na altura da Rua CaruaruReprodução / COR
Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a via ficou bloqueada na altura da Rua Caruaru. Equipes da CET-Rio, Subprefeitura, Guarda Municipal, CET-Rio e Light estão no local.
A Light informou que os técnicos atuam para realizar os reparos e restabelecer o serviço o mais breve possível. A Comlurb mobilizou equipes e disse que o serviço de remoção tem previsão de conclusão até o fim do dia.
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