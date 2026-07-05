Suspeito foi localizado durante buscas na região e levado para a delegacia - Reprodução/GM

Suspeito foi localizado durante buscas na região e levado para a delegaciaReprodução/GM

Publicado 05/07/2026 13:54

Rio - Um homem foi preso após furtar o celular de um jovem, de 22 anos, na Cinelândia, Centro, na noite deste sábado (4). Após ser levado para a delegacia, a vítima o reconheceu e ele confessou o crime. A identificação não foi divulgada.

Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) foram chamados pelo homem, que relatou o crime e contou as características do suspeito. Pouco tempo depois, os agentes o encontraram e o encaminharam à 5ª DP (Centro).



O aparelho celular não foi recuperado. De acordo com o relato do próprio suspeito, um comparsa conseguiu fugir com o telefone após o furto. Ainda segundo os registros policiais, o homem preso possui antecedentes por crimes semelhantes.



O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar e localizar o segundo envolvido.