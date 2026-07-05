Fuzil e rádio foram apreendidos durante operação do Bope na Tijuquinha - Divulgação / PMERJ

Fuzil e rádio foram apreendidos durante operação do Bope na TijuquinhaDivulgação / PMERJ

Publicado 05/07/2026 12:16

Rio - Um criminoso morreu e outro ficou ferido durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, Zona Sudoeste do Rio, na manhã deste domingo (5).

De acordo com a corporação, os agentes flagraram dois homens armados com um fuzil durante a ação, que tem como objetivo prender criminosos envolvidos em disputas territoriais e reprimir o tráfico de drogas. Com a aproximação das equipes, eles efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram.

Após o confronto, um dos criminosos foi encontrado morto e o outro ferido. Este segundo foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde sob custódia. Os agentes apreenderam um fuzil e um rádio transmissor. Um policial também ficou ferido. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).