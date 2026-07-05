Daniel Mendes, nadador paralímpico - Foto: Alexandre Simonini/ Detran RJ

Daniel Mendes, nadador paralímpicoFoto: Alexandre Simonini/ Detran RJ

Publicado 05/07/2026 10:32

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O nadador paralímpico Daniel Xavier Mendes, 24 anos, é um dos beneficiários do programa. O atleta tem paraparesia espástica, doença que limita os movimentos das pernas. Agora, ele usa o carro adaptado para ir aos treinos, competições e visitar a família no Sul Fluminense. Segundo ele, percorre cerca de mil quilômetros por mês.



"Depois que tirei a carteira, minha liberdade aumentou demais. Deixei de ficar dependente dos outros para fazer qualquer coisa. Com toda essa dificuldade de chegar aos lugares a pé, conseguir dirigir é fundamental. Eu gosto de pegar a estrada e sentir a sensação de independência", diz.



Daniel participou do programa em 2024 e foi aprovado na prova prática em novembro, usando um dos carros adaptados da Escola Pública de Trânsito do Detran RJ. As aulas e o exame aconteceram no posto Detran Acessível – PCD, na Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão.



"Recomendo o Cidadania Sobre Rodas para todas as pessoas com deficiência. O curso é ótimo e me ajudou muito. Nunca tinha dirigido antes e aprendi fácil, os professores são excelentes. E a gente sabe como é difícil tirar a carteira. Para as pessoas com deficiência, que já enfrentam outras dificuldades, ajuda muito. Posso dizer que o Cidadania me proporcionou liberdade e independência", afirma.



Depois de conseguir a CNH, Daniel comprou um carro com o prêmio recebido pela medalha de bronze que conquistou nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e fez as adaptações necessárias para dirigir usando a mão esquerda.

Rio - Pessoas com deficiência que precisam dirigir carros adaptados podem tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de graça pelo programa Cidadania Sobre Rodas, do Detran RJ. A iniciativa oferece o processo de habilitação sem custos, desde as aulas teóricas e práticas até as provas e a emissão da carteira.O nadador paralímpico Daniel Xavier Mendes, 24 anos, é um dos beneficiários do programa. O atleta tem paraparesia espástica, doença que limita os movimentos das pernas. Agora, ele usa o carro adaptado para ir aos treinos, competições e visitar a família no Sul Fluminense. Segundo ele, percorre cerca de mil quilômetros por mês."Depois que tirei a carteira, minha liberdade aumentou demais. Deixei de ficar dependente dos outros para fazer qualquer coisa. Com toda essa dificuldade de chegar aos lugares a pé, conseguir dirigir é fundamental. Eu gosto de pegar a estrada e sentir a sensação de independência", diz.Daniel participou do programa em 2024 e foi aprovado na prova prática em novembro, usando um dos carros adaptados da Escola Pública de Trânsito do Detran RJ. As aulas e o exame aconteceram no posto Detran Acessível – PCD, na Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão."Recomendo o Cidadania Sobre Rodas para todas as pessoas com deficiência. O curso é ótimo e me ajudou muito. Nunca tinha dirigido antes e aprendi fácil, os professores são excelentes. E a gente sabe como é difícil tirar a carteira. Para as pessoas com deficiência, que já enfrentam outras dificuldades, ajuda muito. Posso dizer que o Cidadania me proporcionou liberdade e independência", afirma.Depois de conseguir a CNH, Daniel comprou um carro com o prêmio recebido pela medalha de bronze que conquistou nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e fez as adaptações necessárias para dirigir usando a mão esquerda.

"Essa é a mensagem que sempre procuro passar para as pessoas que têm alguma deficiência como eu. Nós somos capazes. Não é por ter uma deficiência que você vai ser diferente. O Gabrielzinho (premiado nadador paralímpico brasileiro) não tem os dois braços, as pernas têm deficiências e ele dirige muito bem. Aconselho a aproveitar este programa do Detran, que é muito vantajoso e proporciona uma ajuda muito grande para a gente", recomendou.

Como funciona

As inscrições para o Cidadania Sobre Rodas são abertas quatro vezes por ano durante o Dia D, ação do Detran RJ voltada ao atendimento prioritário de pessoas com deficiência. A próxima edição será em 14 de setembro.



Os interessados podem se inscrever no Posto Detran Acessível – PCD, na Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão, ou nas unidades das Ciretrans. As inscrições podem ser feitas em qualquer um desses locais, mas as aulas acontecem apenas no posto da Francisco Bicalho.