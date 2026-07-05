Frente do carro ficou completamente destruída - Reprodução / COR

Frente do carro ficou completamente destruídaReprodução / COR

Publicado 05/07/2026 09:53

Rio - Um homem e uma mulher ficaram feridos em um acidente de carro na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, no fim da madrugada deste domingo (5). A colisão, que deixou a frente do veículo destruída, aconteceu na altura da estação de BRT Mato Alto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Guaratiba foram acionados às 5h12 para a ocorrência. No local, duas vítimas receberam atendimento. A equipe encaminhou um homem com ferimentos leves e uma mulher com ferimentos moderados ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da via chegou a ficar interditada. Por volta das 11h, a avenida foi completamente liberada após a retirada do veículo. O trânsito apresenta boas condições no trecho. Não se sabe com o que o carro colidiu.