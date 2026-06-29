Jarbas Meneghini beija réplica da taça da Copa do Mundo autografada por Neymar Jr.Erica Martin/Agencia O Dia
Em conversa com a reportagem de O DIA, Jarbas afirmou que está se recuperando bem e segue otimista com o tratamento.
"Estou bem melhor. Preciso continuar internado no Hospital Rocha Faria, mas meu quadro teve uma grande melhora. Inclusive, fui liberado para assistir ao jogo do Brasil contra o Japão aqui no CTI. Na próxima sexta-feira, devo ser levado para o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, em Laranjeiras, para fazer o cateterismo. A expectativa é que eu receba alta no próximo sábado", contou.
Bem-humorado, o artesão disse que a emoção com a Seleção Brasileira continua forte mesmo durante a recuperação. Segundo ele, a vitória por 2 a 1 sobre o Japão fez o coração bater ainda mais forte.
"Neste momento, a Seleção faz minha pressão arterial subir, mas o quadro clínico geral é satisfatório", brincou.
Em nota, a direção do Hospital Municipal Rocha Faria informou que o estado de saúde dele é estável.
Jarbas foi internado após sentir uma forte dor no peito enquanto seguia para uma gráfica. Segundo familiares, ele conseguiu chegar sozinho ao hospital, onde exames confirmaram o infarto. Desde então, permanece sob monitoramento médico no CTI.
O cateterismo é considerado fundamental para que a equipe médica avalie as condições das artérias coronárias e defina os próximos passos do tratamento. O procedimento será realizado no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC), referência no atendimento cardiovascular no estado.
Conhecido entre colecionadores e apaixonados por futebol, Jarbas ganhou notoriedade por confeccionar réplicas de troféus esportivos, especialmente da taça da Copa do Mundo. Em entrevista recente, ele revelou que a paixão pelo futebol inspirou o início do trabalho artesanal em 1994, após o tetracampeonato da Seleção Brasileira.
Durante o atual Mundial, a procura pelas réplicas voltou a crescer, e o artesão trabalhava em ritmo intenso antes da internação.
"Para esta Copa, preparei 250 troféus e já vendi todos. Se o Brasil ganhar, vou vender ainda mais", disse Jarbas ao avaliar que a procura pelas réplicas reflete a esperança dos brasileiros na conquista da sexta estrela.
"Acabei de enviar uma taça para um shopping. É uma loja pequena e eles querem fazer uma promoção. Se estão comprando a taça, é porque acreditam que o público que frequenta o local também está confiante no hexa", afirmou.
O artesão também demonstrou confiança na conquista do título e destacou que "tudo pode acontecer" em uma Copa do Mundo.
"Eu sempre acredito no título do Brasil. Por isso que todo mundo é apaixonado, porque, na Copa do Mundo, acontece a magia. O futebol já é mágico e, na Copa do Mundo, fica muito mais", opinou.
Agora, familiares e amigos aguardam a realização do procedimento cardíaco para que Jarbas possa retornar para casa e, futuramente, retomar as atividades que o tornaram conhecido entre os torcedores brasileiros.
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