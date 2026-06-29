Ônibus tiveram janelas e portas destruídas em atos de vandalismo nesta segunda-feira (29) - Divulgação/Rio Ônibus

Ônibus tiveram janelas e portas destruídas em atos de vandalismo nesta segunda-feira (29)Divulgação/Rio Ônibus

Publicado 29/06/2026 18:56

Rio - No primeiro dia da greve dos rodoviários na cidade do Rio , mais de 40 ônibus foram vandalizados, segundo o Rio Ônibus. Imagens registradas nesta segunda-feira (29) mostram coletivos com janelas e portas destruídas. Ao todo, 900 veículos, de uma frota de 1,8 mil, circulam pelas ruas desde o início da manhã.

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A Justiça do Trabalho reconheceu a legalidade da greve, mas determinou que a categoria mantenha, no mínimo, 50% da frota de ônibus em operação, por linha e itinerário, durante todo o período da paralisação.



Com a redução da frota em circulação, passageiros que dependem do transporte público para ir ou voltar do trabalho enfrentaram dificuldades para embarcar. No Terminal Alvorada, não houve registro de ônibus vandalizados. No entanto, durante um breve protesto, A Justiça do Trabalho reconheceu a legalidade da greve, mas determinou que a categoria mantenha, no mínimo, 50% da frota de ônibus em operação, por linha e itinerário, durante todo o período da paralisação.Com a redução da frota em circulação, passageiros que dependem do transporte público para ir ou voltar do trabalho enfrentaram dificuldades para embarcar. No Terminal Alvorada, não houve registro de ônibus vandalizados. No entanto, durante um breve protesto, passageiros arrancaram grades metálicas e cones de segurança do local.

Como alternativa, o sistema de metrô, trens e barcas está em funcionamento regular para atender à população. Esse esquema permanece na terça-feira (30), quando os rodoviários vão participar de uma audiência de mediação com Tribunal Regional do Trabalho, às 11h. Logo em seguida, às 11h30 haverá uma assembleia com a categoria.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, a expectativa é que os rodoviários já saiam de lá com uma proposta de acordo para por fim a greve. A categoria reivindica reajuste salarial, alegando que os vencimentos estão defasados e cobram melhores condições de trabalho, com a instalação de banheiros e bebedouros nos terminais. Além disso, os trabalhadores também denunciam o aumento da violência, com sequestros e a utilização dos veículos como barricadas.



