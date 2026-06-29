Manuela Cit contou nas redes sociais que teve o celular furtado por um motociclista na Zona Sul do Rio - Reprodução/ Redes Sociais

Manuela Cit contou nas redes sociais que teve o celular furtado por um motociclista na Zona Sul do RioReprodução/ Redes Sociais

Publicado 29/06/2026 16:35

Rio - A influenciadora Manuela Cit foi vítima de um furto, na manhã deste domingo, enquanto voltava da academia na Zona Sul. Nas redes sociais, a empresária contou que um motociclista se aproximou, arrancou o aparelho celular da mão dela e fugiu.

A criadora de conteúdo explicou que caminhava utilizando o celular quando foi surpreendida pelo criminoso. Em vídeos publicados após o ocorrido, ela revelou ter reagido à abordagem e corrido atrás do suspeito, mas não conseguiu alcançá-lo.



Manuela contou que havia acabado de concluir um treino de resistência, que incluiu 105 km de bicicleta e 7 km de corrida. Após os exercícios físicos, a influenciadora decidiu voltar a pé para casa.



"Estou em estado de choque. A pior parte foi ter reagido. Me joguei em cima dele. Eu já estava sem a bike, voltei a pé. Péssima decisão, devia ter voltado de táxi", desabafou.



Na sequência, a influenciadora descreveu a tentativa de perseguição. "Fui atrás do cara loucamente. Corri muito. Eu quase fui atropelada por um táxi", relatou.



Em outra publicação, Manuela revelou que, após o crime, golpistas tentaram acessar suas contas bancárias diversas vezes e chegaram a solicitar um cartão em seu nome. Felizmente, todas as movimentações suspeitas foram frustradas.



Ainda abalada, a empresária admitiu estar com medo de sair sozinha e passou a noite em claro, preocupada com novas invasões aos seus perfis digitais e dados financeiros.

Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que, até o momento, não houve registro de ocorrência com essas características na delegacia da área.

A instituição orienta que todas as vítimas de crimes façam o registro formal do caso, permitindo que as investigações sejam conduzidas para a identificação e responsabilização criminal dos autores.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral