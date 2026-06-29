Rodrigo Neves comemora o aniversário de 50 anos ao lado de lideranças políticas - Foto: Divulgação

Rodrigo Neves comemora o aniversário de 50 anos ao lado de lideranças políticasFoto: Divulgação

Publicado 29/06/2026 15:02 | Atualizado 29/06/2026 15:07

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Estiveram presentes o ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), a ex-governadora e pré-candidata ao Senado Federal, Benedita da Silva (PT), o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o ex-prefeito de Niterói Axel Grael (PDT), a vice-prefeita Isabel Swan (PV) e os deputados Pedro Paulo (PSD), Vitor Júnior (PDT) e Verônica Lima (PT). Rio - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), celebrou o aniversário de 50 anos, no domingo (28), em uma festa que reuniu familiares, amigos e lideranças políticas. O encontro contou com a participação de representantes de diferentes partidos, além de prefeitos, parlamentares, secretários e integrantes da sociedade civil.Estiveram presentes o ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), a ex-governadora e pré-candidata ao Senado Federal, Benedita da Silva (PT), o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o ex-prefeito de Niterói Axel Grael (PDT), a vice-prefeita Isabel Swan (PV) e os deputados Pedro Paulo (PSD), Vitor Júnior (PDT) e Verônica Lima (PT).

Ao lado da primeira-dama, Fernanda Neves, dos filhos e netos, Rodrigo agradeceu as manifestações de carinho. Segundo ele, a data reforça o compromisso de continuar trabalhando por Niterói e pelo estado do Rio de Janeiro.

"Completar 50 anos como prefeito da cidade que eu amo é um privilégio e uma enorme responsabilidade. Estou muito feliz por compartilhar este momento com minha família, meus amigos e com tantas pessoas que acreditam em um Rio de Janeiro mais justo, mais desenvolvido e com mais oportunidades para todos. Jamais devemos perder a criança que a gente tem no coração e o amor ao povo. Essa energia nos fortalece para continuar trabalhando por Niterói e pelo nosso estado", afirmou.