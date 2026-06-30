Rio - O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) marcou uma nova audiência de conciliação entre os rodoviários e o Rio Ônibus para as 11h desta quarta-feira (1º). A decisão pegou o Sindicato dos Rodoviários de surpresa e foi recebida com entusiasmo e esperança de que a greve chegue ao fim.
Logo após a audiência, a categoria realizará uma nova assembleia na sede social da entidade, localizada na Estrada do Otaviano, 404, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio, para apresentar a proposta do setor patronal. Caso ela seja aprovada pelos trabalhadores, as atividades serão retomadas e o atendimento aos passageiros será normalizado.
"Vejo com esperança essa nova audiência para pôr fim à paralisação dos trabalhadores e fazer com que a população retome sua rotina", disse Sebastião José, presidente do Sindicato dos Rodoviários.
Sem negociação nesta terça-feira (29)
A greve dos rodoviários foi mantida na tarde desta terça-feira (30), após audiência no TRT não chegar a um acordo. A decisão gerou confusão e manifestação por parte dos trabalhadores que estavam no local. Ao menos 15 coletivos acabaram vandalizados.
Durante a assembleia, o presidente do Rio Ônibus chegou a oferecer 4,39% de reajuste salarial, afirmando que não haveria contraproposta, citando dificuldades financeiras e a perda de subsídios que impedem um valor maior.
O Sindicato dos Rodoviários, no entanto, propôs uma divisão do reajuste, com 8% imediatamente e 8,3% em novembro deste ano. Porém, a proposta não foi aceita.
Veja quais são as reivindicações
- Salário de R$ 5 mil para motoristas que dirigem articulados - Salário de R$ 4 mil para os demais motoristas - Fim do contrato temporário e contratação pela CLT para os profissionais do BRT - Tíquete alimentação de mil reais, - Jornada de trabalho 5x2, - Manutenção do passe livre para a categoria - Indenização dos 30 minutos do intervalo almoço, - Plano de saúde e odontológico.
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