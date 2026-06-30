Rodoviários mantiveram greve na tarde desta terça-feira (30) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rodoviários mantiveram greve na tarde desta terça-feira (30)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/06/2026 20:20

Rio - O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) marcou uma nova audiência de conciliação entre os rodoviários e o Rio Ônibus para as 11h desta quarta-feira (1º). A decisão pegou o Sindicato dos Rodoviários de surpresa e foi recebida com entusiasmo e esperança de que a greve chegue ao fim

Logo após a audiência, a categoria realizará uma nova assembleia na sede social da entidade, localizada na Estrada do Otaviano, 404, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio, para apresentar a proposta do setor patronal. Caso ela seja aprovada pelos trabalhadores, as atividades serão retomadas e o atendimento aos passageiros será normalizado.



"Vejo com esperança essa nova audiência para pôr fim à paralisação dos trabalhadores e fazer com que a população retome sua rotina", disse Sebastião José, presidente do Sindicato dos Rodoviários.

Sem negociação nesta terça-feira (29)

A greve dos rodoviários foi mantida na tarde desta terça-feira (30), após audiência no TRT não chegar a um acordo. A decisão gerou confusão e manifestação por parte dos trabalhadores que estavam no local. Ao menos 15 coletivos acabaram vandalizados.

Durante a assembleia, o presidente do Rio Ônibus chegou a oferecer 4,39% de reajuste salarial, afirmando que não haveria contraproposta, citando dificuldades financeiras e a perda de subsídios que impedem um valor maior.



O Sindicato dos Rodoviários, no entanto, propôs uma divisão do reajuste, com 8% imediatamente e 8,3% em novembro deste ano. Porém, a proposta não foi aceita.



Veja quais são as reivindicações



- Salário de R$ 5 mil para motoristas que dirigem articulados

- Salário de R$ 4 mil para os demais motoristas

- Fim do contrato temporário e contratação pela CLT para os profissionais do BRT

- Tíquete alimentação de mil reais,

- Jornada de trabalho 5x2,

- Manutenção do passe livre para a categoria

- Indenização dos 30 minutos do intervalo almoço,

- Plano de saúde e odontológico.