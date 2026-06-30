Rua Mem de Sá, na Lapa - Reprodução/Google Maps

Rua Mem de Sá, na LapaReprodução/Google Maps

Publicado 30/06/2026 19:44

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem a tiros dentro de um bar na Lapa, região central do Rio. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (30), nas proximidades da Praça João Pessoa. Até o momento, a vítima não foi identificada.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º BPM (Centro) foram acionadas por volta das 5h50 para verificar uma ocorrência de homicídio no local. Ao chegarem, os agentes encontraram a vítima já sem vida, com marcas de disparos de arma de fogo.

Informações preliminares apontam que o homem, de cerca de 45 anos, trabalhava como segurança na região e consumia bebidas no bar quando foi surpreendido pelo atirador. Testemunhas relataram que, por volta das 4h40, um homem chegou ao estabelecimento em uma motocicleta, desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Após o crime, o suspeito fugiu do local. Segundo relatos, ele usava capacete, o que dificultou sua identificação. A motocicleta utilizada também não foi reconhecida pelas testemunhas. A área foi preservada para o trabalho da perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura a autoria e a motivação do crime. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do homicídio.