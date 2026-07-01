Motociclista morreu no local após a colisão - Reprodução / Redes Sociais

Motociclista morreu no local após a colisãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/07/2026 12:59

Rio - Um motociclista morreu em um acidente com dois carros e uma carreta, na manhã desta quarta-feira (1º), na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. Outras duas vítimas ficaram feridas.

A colisão aconteceu no km 14 da rodovia, no sentido Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto, houve derramamento de combustível.

O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a Elovias, concessionária que administra o trecho, duas mulheres foram socorridas e encaminhadas ao Hospital das Clínicas de Três Rios.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas nem do estado de saúde das sobreviventes.

Durante o trabalho das equipes, uma faixa da pista ficou interditada. O sentido já foi liberado.