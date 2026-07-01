Medicamentos controlados e anabolizantes de venda proibida pela Anvisa foram apreendidos por agentesDivulgação PMRJ
Durante a revista, foram apreendidas sete ampolas de tirzepatida, produto de venda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), uma ampola de anabolizante e uma caixa de sibutramina, emagrecedor que exige retenção de receita médica.
Ainda de acordo com a corporação, Felipe afirmou que trabalhava como entregador de uma farmácia. No entanto, após consulta ao sistema, os agentes verificaram que o CNPJ informado pertencia a uma empresa que não atuava no ramo farmacêutico e funcionava em um endereço residencial.
O homem foi encaminhado à 81ª DP (Itaipu), onde permaneceu preso. Na delegacia, equipes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e da Vigilância Sanitária de Niterói realizaram a perícia do material apreendido, que posteriormente foi descartado.
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