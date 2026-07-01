Medicamentos controlados e anabolizantes de venda proibida pela Anvisa foram apreendidos por agentes - Divulgação PMRJ

Medicamentos controlados e anabolizantes de venda proibida pela Anvisa foram apreendidos por agentesDivulgação PMRJ

Publicado 01/07/2026 21:29 | Atualizado 01/07/2026 21:58

Rio - Um homem foi preso, nesta quarta-feira (1º), por venda proibida de remédios controlados e anabolizantes em Niterói, Região Metropolitana. Felipe Eusébio Soares, 33 anos, foi encontrado na Avenida Francisco da Cruz, no bairro Cafubá.

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam uma denúncia anônima informando que um homem realizava entregas de substâncias controladas e anabolizantes. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais abordaram o suspeito.



Durante a revista, foram apreendidas sete ampolas de tirzepatida, produto de venda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), uma ampola de anabolizante e uma caixa de sibutramina, emagrecedor que exige retenção de receita médica.



Ainda de acordo com a corporação, Felipe afirmou que trabalhava como entregador de uma farmácia. No entanto, após consulta ao sistema, os agentes verificaram que o CNPJ informado pertencia a uma empresa que não atuava no ramo farmacêutico e funcionava em um endereço residencial.



O homem foi encaminhado à 81ª DP (Itaipu), onde permaneceu preso. Na delegacia, equipes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e da Vigilância Sanitária de Niterói realizaram a perícia do material apreendido, que posteriormente foi descartado.



*Reportagem de Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral