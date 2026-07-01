Com o suspeito, policiais militares apreenderam dois revólveres calibre .38, três munições intactas e seis cartuchos deflagrados - Divulgação PMRJ

Com o suspeito, policiais militares apreenderam dois revólveres calibre .38, três munições intactas e seis cartuchos deflagradosDivulgação PMRJ

Publicado 01/07/2026 19:23

Rio - Juarez Ferreira da Silva Negreiros, 61 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (30), após matar a tiros o comerciante Antonio Carlos Pontes Avelino, 73, no Andaraí, Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, o idoso afirmou que o crime foi motivado por desavenças antigas entre os dois.



De acordo com a corporação, equipes do 6º BPM (Tijuca) estavam posicionadas em frente ao Hospital Federal do Andaraí quando foram acionadas por moradores que relataram disparos nas proximidades. Ao chegarem ao local, testemunhas apontaram Juarez como o autor dos tiros.



Ele informou aos policiais que a vítima era proprietária de uma loja na Rua Leopoldo, em frente à barraca onde ele trabalhava. Juarez alegou ainda que os conflitos eram antigos e que já havia sido agredido anteriormente pelo comerciante.



Durante a abordagem, os militares apreenderam dois revólveres calibre .38, três munições intactas e seis cartuchos deflagrados. O homem foi encaminhado inicialmente à 20ª DP (Vila Isabel).



Enquanto a ocorrência era registrada, a polícia foi informada de que Antonio Carlos havia dado entrada já sem vida no Hospital Federal do Andaraí. Após ver uma fotografia da vítima, Juarez a reconheceu como a pessoa contra quem havia efetuado os disparos.



O caso foi assumido pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde o criminoso foi autuado em flagrante por homicídio. A investigação prossegue para esclarecer todas as circunstâncias do crime. O DIA tenta localizar a defesa de Juarez Ferreira da Silva Negreiros. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.