Publicado 02/07/2026 00:00

Megaoperação cumpre 320 ordens judiciais contra o PCC em seis estados. A ofensiva ganha corpo à medida que a pressão externa dos EUA cresce e a eleição se aproxima. Sempre é tempo de reagir contra o crime organizado, mas quanto mais tarde, pior.

Após vários dias de paralisação, os rodoviários suspendem a greve e o Rio volta a sonhar com a normalidade. O sonho tem data: o estado de greve foi mantido e a nova audiência fica para segunda. A cidade circula de novo sobre uma trégua, não sobre um acordo.