Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho - Brunno Dantas/TJRJ

Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. JairinhoBrunno Dantas/TJRJ

Publicado 01/07/2026 21:32 | Atualizado 02/07/2026 18:23

fotogaleria Rio – A Polícia Penal encontrou um telefone celular na cela ocupada pelo ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, nesta quarta-feira (1º), no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste. Como medida administrativa, Jairo será colocado em isolamento.

A operação foi desencadeada após informações levantadas pela Corregedoria indicarem que o ex-vereador estava com um aparelho escondido. Durante a vistoria, os agentes encontraram o celular entre livros dentro da cela.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), a Corregedoria-Geral abrirá um procedimento disciplinar para apurar as circunstâncias do caso, tanto em relação ao detento quanto aos servidores responsáveis pela custódia da unidade prisional. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).

As investigações apontaram que a criança foi submetida a agressões dentro do apartamento onde vivia com a mãe, Monique Medeiros, e o então padrasto, Jairinho.

Ao longo do julgamento, o Ministério Público sustentou que o ex-vereador praticou agressões contra o menino de forma recorrente e que, na noite da morte, os ferimentos causados levaram a criança ao óbito. A defesa negou as acusações, mas os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação.

A defesa de Jairo Souza Santos Júnior informou através do advogado Rodrigo Faucz, que só irá se manifestar quando tiverem acesso a investigação a respeito do celular encontrado.