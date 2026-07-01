Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. JairinhoBrunno Dantas/TJRJ

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Leonardo Brito
Rio – A Polícia Penal encontrou um telefone celular na cela ocupada pelo ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, nesta quarta-feira (1º), no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste. Como medida administrativa, Jairo será colocado em isolamento.
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Celular localizado na cela do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior - Divulgação/Polícia Penal
Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho - Brunno Dantas/TJRJ
A operação foi desencadeada após informações levantadas pela Corregedoria indicarem que o ex-vereador estava com um aparelho escondido. Durante a vistoria, os agentes encontraram o celular entre livros dentro da cela.
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), a Corregedoria-Geral abrirá um procedimento disciplinar para apurar as circunstâncias do caso, tanto em relação ao detento quanto aos servidores responsáveis pela custódia da unidade prisional. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).
O ex-vereador foi condenado a 43 anos de prisão pela morte do menino Henry Borel, que aconteceu em março de 2021. Em junho deste ano, o Tribunal do Júri considerou Jairinho culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e tortura.
As investigações apontaram que a criança foi submetida a agressões dentro do apartamento onde vivia com a mãe, Monique Medeiros, e o então padrasto, Jairinho.
Ao longo do julgamento, o Ministério Público sustentou que o ex-vereador praticou agressões contra o menino de forma recorrente e que, na noite da morte, os ferimentos causados levaram a criança ao óbito. A defesa negou as acusações, mas os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação.
A defesa de Jairo Souza Santos Júnior informou através do advogado Rodrigo Faucz, que só irá se manifestar quando tiverem acesso a investigação a respeito do celular encontrado. 