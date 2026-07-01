Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. JairinhoBrunno Dantas/TJRJ
Polícia encontra celular dentro da cela de Jairinho
Aparelho foi localizado durante revista realizada após informações de inteligência; ex-vereador será colocado em isolamento
Grave acidente com caminhões deixa ferido na BR-101, em São Gonçalo
Colisão interditou uma faixa no sentido Niterói e provocou intenso congestionamento
Apontado como líder do tráfico é preso com armas e drogas na Baixada
Fausto da Silva Saccour, conhecido como 'Faustão', foi detido com outros três no Morro Azul
Ônibus e carro se envolvem em acidente no Centro
Colisão seguida de impacto contra poste mobilizou equipes da CET-Rio, Corpo de Bombeiros e Força Municipal
Fotos: Hospital Municipal Jesus ganha enfermarias temáticas infantis
A proposta é tornar a internação mais acolhedora e contribuir para a recuperação dos pacientes com doenças respiratórias
Disque Denúncia busca foragido por abusar de menina dos 5 aos 12 anos
Crimes aconteceram em Japeri, quando a vítima estava sozinha em casa; Vanderson Santos da Silva foi condenado a 18 anos de prisão
CNH: isenção agora vale a partir dos 60 anos
Medida entrou em vigor nesta semana e facilita o acesso ao serviço para a população idosa
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