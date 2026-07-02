Acidente aconteceu na Rua Benedito Hipólito, na altura do Sambódromo - Reprodução/Centro de Operações Rio

Acidente aconteceu na Rua Benedito Hipólito, na altura do SambódromoReprodução/Centro de Operações Rio

Publicado 02/07/2026 17:41 | Atualizado 02/07/2026 17:46

Rio - Um acidente envolvendo um ônibus e um carro utilitário provoca reflexos no trânsito da região central da cidade na tarde desta quinta-feira (2). A colisão aconteceu na Rua Benedito Hipólito, na altura do Sambódromo, e foi seguida por um impacto contra um poste. Ainda não há informações de possíveis vítimas.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da via precisou ser ocupada para o atendimento da ocorrência. Equipes da CET-Rio, da Força Municipal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram no local.



Por causa do acidente, motoristas enfrentaram lentidão e engarrafamento no trecho. Agentes de trânsito orientaram os condutores e trabalharam para minimizar os impactos na circulação de veículos na região.



Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre as circunstâncias da colisão, que ainda deverão ser apuradas.

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