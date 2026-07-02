Acidente aconteceu na Rua Benedito Hipólito, na altura do SambódromoReprodução/Centro de Operações Rio
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da via precisou ser ocupada para o atendimento da ocorrência. Equipes da CET-Rio, da Força Municipal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram no local.
Por causa do acidente, motoristas enfrentaram lentidão e engarrafamento no trecho. Agentes de trânsito orientaram os condutores e trabalharam para minimizar os impactos na circulação de veículos na região.
Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre as circunstâncias da colisão, que ainda deverão ser apuradas.
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