Central clandestina era usada para aplicar golpes contra instituições bancárias - Divulgação / PMERJ

Central clandestina era usada para aplicar golpes contra instituições bancáriasDivulgação / PMERJ

Publicado 02/07/2026 16:01

Rio - Uma central clandestina utilizada para aplicação de golpes contra instituições bancárias foi descoberta durante uma operação da Polícia Militar, nesta quinta-feira (2), na Cidade de Deus, Zona Sudoeste. O espaço, montado dentro de uma casa, contava com diversas bancadas e vários computadores.



De acordo com a corporação, 15 notebooks, quatro computadores, uma caixa de som, cinco cadernos de anotações, três aparelhos celulares e documentos contendo roteiros e registros relacionados à prática criminosa foram apreendidos durante a ação.

Policiais do #18BPM localizaram uma central clandestina utilizada para aplicação de golpes contra instituições bancárias durante operação na Cidade de Deus.



Na ação, foram apreendidos 15 notebooks, quatro computadores, três celulares e outros materiais.#ServireProteger pic.twitter.com/Iw6N1z0CQL — @pmerj (@PMERJ) July 2, 2026

No início da manhã, quatro criminosos foram presos. Os agentes também apreenderam duas pistolas, grande quantidade de drogas e uma motocicleta roubada. A ação, coordenada pelo 18º BPM (Jacarepaguá), contou com equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 9º BPM (Rocha Miranda) e do 41º BPM (Irajá).



Homem é desobedece ordem de parada e é baleado



Também na Cidade de Deus, um homem foi baleado após desobedecer uma ordem de parada, nesta quinta-feira. De acordo com a PM, ele portava um revólver calibre .38.



Segundo a corporação, o homem estava com outra pessoa em uma moto. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) faziam patrulhamento na Rua Edgar Werneck quando tentaram abordar os dois, que fugiram.



Os policiais os seguiram e, na Estrada Marechal Salazar Mendes de Moraes, o garupa apontou um revólver para a equipe, que reagiu. O condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu. O piloto fugiu para a comunidade da Cidade de Deus e não foi localizado.



O garupa foi socorrido pelos PMs e encaminhado à UPA da Cidade de Deus. Não há informações sobre seu estado de saúde.

