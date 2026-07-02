Central clandestina era usada para aplicar golpes contra instituições bancáriasDivulgação / PMERJ
De acordo com a corporação, 15 notebooks, quatro computadores, uma caixa de som, cinco cadernos de anotações, três aparelhos celulares e documentos contendo roteiros e registros relacionados à prática criminosa foram apreendidos durante a ação.
Policiais do #18BPM localizaram uma central clandestina utilizada para aplicação de golpes contra instituições bancárias durante operação na Cidade de Deus.— @pmerj (@PMERJ) July 2, 2026
Na ação, foram apreendidos 15 notebooks, quatro computadores, três celulares e outros materiais.#ServireProteger pic.twitter.com/Iw6N1z0CQL
Homem é desobedece ordem de parada e é baleado
Também na Cidade de Deus, um homem foi baleado após desobedecer uma ordem de parada, nesta quinta-feira. De acordo com a PM, ele portava um revólver calibre .38.
Segundo a corporação, o homem estava com outra pessoa em uma moto. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) faziam patrulhamento na Rua Edgar Werneck quando tentaram abordar os dois, que fugiram.
Os policiais os seguiram e, na Estrada Marechal Salazar Mendes de Moraes, o garupa apontou um revólver para a equipe, que reagiu. O condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu. O piloto fugiu para a comunidade da Cidade de Deus e não foi localizado.
O garupa foi socorrido pelos PMs e encaminhado à UPA da Cidade de Deus. Não há informações sobre seu estado de saúde.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.