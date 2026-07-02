Fuzil, granada, munições e 3.129 pedras de crack foram apreendidos durante a ação da PM no Corte Oito - Divulgação PMRJ

Fuzil, granada, munições e 3.129 pedras de crack foram apreendidos durante a ação da PM no Corte OitoDivulgação PMRJ

Publicado 02/07/2026 20:49

Rio - Três homens foram presos por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (2), durante uma operação de Polícias 15º BPM (Duque de Caxias) na comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles foram identificados como Marlon Vinicius Gonçalves, Victor Hugo Rio Justino e Michel Ruan Marques dos Santos.



Durante o patrulhamento na comunidade, os policiais desconfiaram de um imóvel aparentemente abandonado na Travessa Diamantina, que estava com as portas abertas.



Ao entrarem no local, os policiais encontraram os três suspeitos tentando se esconder. Na abordagem, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, um carregador, sete munições do mesmo calibre, uma granada e 3.129 pedras de crack.



De acordo com a PM, Marlon Vinicius possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Victor Hugo também tem registros pelos mesmos crimes, enquanto Michel Ruan possui anotações por tráfico, associação e homicídio.



Os três presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.