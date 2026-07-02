Fuzil, granada, munições e 3.129 pedras de crack foram apreendidos durante a ação da PM no Corte OitoDivulgação PMRJ
Durante o patrulhamento na comunidade, os policiais desconfiaram de um imóvel aparentemente abandonado na Travessa Diamantina, que estava com as portas abertas.
Ao entrarem no local, os policiais encontraram os três suspeitos tentando se esconder. Na abordagem, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, um carregador, sete munições do mesmo calibre, uma granada e 3.129 pedras de crack.
De acordo com a PM, Marlon Vinicius possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Victor Hugo também tem registros pelos mesmos crimes, enquanto Michel Ruan possui anotações por tráfico, associação e homicídio.
Os três presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
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