Acidente entre dois caminhões na BR-101, na altura de São Gonçalo, nesta quinta-feira (2) - Reprodução/São Gonçalo Vai Mudar

Acidente entre dois caminhões na BR-101, na altura de São Gonçalo, nesta quinta-feira (2)Reprodução/São Gonçalo Vai Mudar

Publicado 02/07/2026 17:50

Rio - Um grave acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa com ferimentos moderados na tarde desta quinta-feira (2), na BR-101, na altura do Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A colisão, registrada por volta das 14h20, interditou uma faixa da direita no sentido Niterói e provoca intenso congestionamento na região.

De acordo com a concessionária Arteris Fluminense, o engarrafamento já chega a três quilômetros de extensão.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a força do impacto entre os veículos de grande porte. Um dos caminhões ficou com a cabine completamente destruída.