Duas pistolas e uma quantidade de drogas foram apreendidas pela Polícia Militar em São João de MeritiDivulgação PMRJ
De acordo com o 21º BPM (São João de Meriti), as equipes realizavam patrulhamento na comunidade quando localizaram os quatro suspeitos. Na ação, foram apreendidas duas pistolas, dois rádios transmissores, 931 papelotes de crack, 331 cápsulas de cocaína e 150 papelotes de maconha.
Informações preliminares da PM indicam que Fausto chefia a comunidade da Igrejinha e integra a facção criminosa conhecida como "Bonde da Parma". Ele também é investigado por participação na guerra territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos no Morro do Pau Branco, no bairro Venda Velha, confronto que teria resultado na morte de três pessoas recentemente.
Ainda segundo a polícia, Fausto já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. Os quatro presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 64ª DP (São João de Meriti), onde o caso foi registrado.
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