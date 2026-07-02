Duas pistolas e uma quantidade de drogas foram apreendidas pela Polícia Militar em São João de Meriti - Divulgação PMRJ

Duas pistolas e uma quantidade de drogas foram apreendidas pela Polícia Militar em São João de MeritiDivulgação PMRJ

Publicado 02/07/2026 17:49

Rio - Quatro homens foram presos por policiais militares, nesta quinta-feira (2), no Morro Azul, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Entre os detidos está Fausto da Silva Saccour, o "Faustão", apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na região. Segundo a corporação, o grupo foi flagrado com armas e entorpecentes.



De acordo com o 21º BPM (São João de Meriti), as equipes realizavam patrulhamento na comunidade quando localizaram os quatro suspeitos. Na ação, foram apreendidas duas pistolas, dois rádios transmissores, 931 papelotes de crack, 331 cápsulas de cocaína e 150 papelotes de maconha.



Informações preliminares da PM indicam que Fausto chefia a comunidade da Igrejinha e integra a facção criminosa conhecida como "Bonde da Parma". Ele também é investigado por participação na guerra territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos no Morro do Pau Branco, no bairro Venda Velha, confronto que teria resultado na morte de três pessoas recentemente.



Ainda segundo a polícia, Fausto já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. Os quatro presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 64ª DP (São João de Meriti), onde o caso foi registrado.

O DIA não conseguiu localizar a defesa de Fausto da Silva Saccour. O espaço segue aberto para manifestações.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral