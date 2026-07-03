Publicado 03/07/2026 00:00

A 5ª fase da Operação Unha e Carne não surpreende. Ela apenas reforça o que há anos se desenha: no Rio, o crime organizado deixou de ocupar espaços. Passou a disputar poder, influência e instituições. Esse talvez seja o maior custo da omissão.

Um aluno colocou caco de vidro no copo d'água da professora em São José dos Campos. Segundo o relato, outros colegas sabiam, assistiram à cena e ninguém a alertou. O ato assusta, e muito. Mas a omissão coletiva assusta ainda mais. É um sinal preocupante sobre os valores que estamos formando.