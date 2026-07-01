O projeto inclui melhorias de acessibilidade para os visitantes de um dos pontos turísticos mais importantes do paísLuciola Vilella/ MTUR
Além da troca das escadas, o projeto inclui a instalação de dois elevadores inclinados voltados à ampliação da acessibilidade para pessoas com deficiência e visitantes com mobilidade reduzida. O investimento, de aproximadamente R$ 15 milhões, tem origem em recursos de compensação ambiental relacionados à plataforma P-56, na Bacia de Campos.
As alterações começam no dia 3 de agosto, quando todas as escadas rolantes serão desligadas simultaneamente. Durante a execução dos serviços, turistas continuarão chegando ao Cristo por meio das vans oficiais e do Trem do Corcovado, mas encontrarão um espaço de circulação mais restrito no Alto Corcovado.
Segundo o ICMBio, a limitação de público foi definida para garantir segurança durante a obra e reduzir impactos na experiência dos visitantes.
"As escadas atuais operam há mais de 20 anos. A modernização do Corcovado é um desafio complexo. Vamos acompanhar a obra constantemente e com o suporte inédito de cadeiras e carros escaladores para o público com mobilidade reduzida", afirmou a chefe do Parque Nacional da Tijuca, Viviane Lasmar.
Para atender esse público, o instituto adquiriu cinco carros escaladores e cinco cadeiras escaladoras automatizadas, que percorrerão os 80 degraus entre o Centro de Atendimento ao Visitante e o monumento. O transporte será gratuito e realizado por profissionais treinados. Os novos equipamentos terão capacidade para transportar até 6 mil pessoas por hora.
O anúncio das obras ocorreu durante a assinatura de um acordo de cooperação entre o ICMBio e a Prefeitura do Rio para a gestão técnica do Parque Nacional da Tijuca. A parceria terá duração de cinco anos e reunirá pelo menos 19 órgãos municipais em ações ligadas à preservação ambiental, ordenamento público, manutenção de estruturas e apoio ao turismo.
Presidente do ICMBio, Mauro Pires destacou que a iniciativa fortalece a proteção de uma das unidades de conservação mais visitadas do país.
"A parceria com a prefeitura resgata a oportunidade de cuidar ainda melhor do parque, enfrentar desafios da pressão urbana e servir de modelo para outros lugares", afirmou.
Já o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) classificou o acordo como um passo importante para preservar um dos principais patrimônios da cidade.
"Trabalhar em parceria com o ICMBio significa somar esforços para cuidar de um dos nossos principais cartões-postais, qualificar a experiência dos visitantes e garantir que esse patrimônio continue sendo motivo de orgulho para os cariocas", declarou.
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