O projeto inclui melhorias de acessibilidade para os visitantes de um dos pontos turísticos mais importantes do país - Luciola Vilella/ MTUR

O projeto inclui melhorias de acessibilidade para os visitantes de um dos pontos turísticos mais importantes do paísLuciola Vilella/ MTUR

Publicado 01/07/2026 18:58 | Atualizado 01/07/2026 19:38

Rio - Os visitantes do Cristo Redentor vão enfrentar mudanças na rotina de acesso ao monumento a partir de agosto. As quatro escadas rolantes que ligam o Centro de Atendimento ao Visitante ao platô do cartão-postal serão substituídas por equipamentos mais modernos. Durante cerca de dez meses, a redução da capacidade de visitação vai cair 50%.

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O anúncio foi feito nesta quarta-feira (1º) pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), durante evento realizado no Parque Nacional da Tijuca.



Além da troca das escadas, o projeto inclui a instalação de dois elevadores inclinados voltados à ampliação da acessibilidade para pessoas com deficiência e visitantes com mobilidade reduzida. O investimento, de aproximadamente R$ 15 milhões, tem origem em recursos de compensação ambiental relacionados à plataforma P-56, na Bacia de Campos.



As alterações começam no dia 3 de agosto, quando todas as escadas rolantes serão desligadas simultaneamente. Durante a execução dos serviços, turistas continuarão chegando ao Cristo por meio das vans oficiais e do Trem do Corcovado, mas encontrarão um espaço de circulação mais restrito no Alto Corcovado.



Segundo o ICMBio, a limitação de público foi definida para garantir segurança durante a obra e reduzir impactos na experiência dos visitantes.



"As escadas atuais operam há mais de 20 anos. A modernização do Corcovado é um desafio complexo. Vamos acompanhar a obra constantemente e com o suporte inédito de cadeiras e carros escaladores para o público com mobilidade reduzida", afirmou a chefe do Parque Nacional da Tijuca, Viviane Lasmar.



Para atender esse público, o instituto adquiriu cinco carros escaladores e cinco cadeiras escaladoras automatizadas, que percorrerão os 80 degraus entre o Centro de Atendimento ao Visitante e o monumento. O transporte será gratuito e realizado por profissionais treinados. Os novos equipamentos terão capacidade para transportar até 6 mil pessoas por hora.



O anúncio das obras ocorreu durante a assinatura de um acordo de cooperação entre o ICMBio e a Prefeitura do Rio para a gestão técnica do Parque Nacional da Tijuca. A parceria terá duração de cinco anos e reunirá pelo menos 19 órgãos municipais em ações ligadas à preservação ambiental, ordenamento público, manutenção de estruturas e apoio ao turismo.



Presidente do ICMBio, Mauro Pires destacou que a iniciativa fortalece a proteção de uma das unidades de conservação mais visitadas do país.



"A parceria com a prefeitura resgata a oportunidade de cuidar ainda melhor do parque, enfrentar desafios da pressão urbana e servir de modelo para outros lugares", afirmou.



Já o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) classificou o acordo como um passo importante para preservar um dos principais patrimônios da cidade.



"Trabalhar em parceria com o ICMBio significa somar esforços para cuidar de um dos nossos principais cartões-postais, qualificar a experiência dos visitantes e garantir que esse patrimônio continue sendo motivo de orgulho para os cariocas", declarou.

