Fachada da 64° Delegacia de Policia de São João de Meriti Reprodução/Google Mapas
Polícia apreende adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico
Agentes encontraram cocaína, crack, maconha e ice durante ação na Comunidade da Jaqueira, em São João de Meriti
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Operação mira milícia por extorsão em condomínio de Belford Roxo
Um criminoso acabou preso em flagrante durante a ação da Polícia Civil
Homem morre após desabamento em Pedra de Guaratiba
Jovem, de 22 anos, também ficou ferido
Segurança morto a tiros em bar na Lapa é sepultado
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Motociclista morre em acidente com carros e carreta na Washington Luís
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