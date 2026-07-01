Fachada da 64° Delegacia de Policia de São João de Meriti - Reprodução/Google Mapas

Fachada da 64° Delegacia de Policia de São João de Meriti Reprodução/Google Mapas

Publicado 01/07/2026 16:21 | Atualizado 01/07/2026 16:21

Rio - Dois adolescentes suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas foram apreendidos, nesta terça-feira (30), na Comunidade da Jaqueira, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Com eles, os agentes encontraram cocaína, crack, maconha e ice.

Durante ações para combater a movimentação do crime organizado na região, equipes da delegacia identificaram os jovens em uma área apontada pelas investigações como ponto de comercialização de entorpecentes.

O material estava embalado e pronto para ser comercializado, de acordo com a investigação. Os entorpecentes foram levados para a 64ª DP (São João de Meriti), onde o caso foi registrado. Os adolescentes responderão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.