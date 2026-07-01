Marcio Belém dos Santos, de 31 anos, foi sepultado no Cemitério do Catumbi, no Centro do Rio - Érica Martin / Agência O DIA

Marcio Belém dos Santos, de 31 anos, foi sepultado no Cemitério do Catumbi, no Centro do RioÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 01/07/2026 14:30

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Em entrevista ao DIA, familiares, que não se identificaram com medo de possíveis represálias, lamentaram a perda. "Ele separou uma briga e acabou que a briga voltou para ele. A gente não sabe o que ele pode ter falado com o cara, até porque ele tinha um temperamento muito forte, a personalidade dele era muito forte. Então era um tipo de pessoa que realmente não levava desaforo para casa. Mas a gente não sabe ao certo o que aconteceu. O que a gente sabe é que ele discutiu com o cara", disse.

O parente ainda contou que há relatos contraditórios sobre o ocorrido: "Tem gente que fala que ele [Marcio] bateu [no homem]. Mas a maioria fala que não bateu. Ele [o homem] saiu de moto, deu duas voltas para ver se o Marcio realmente estava lá e nisso que ele confirmou, entrou no bar e pegou o Marcio de costas. Deu seis tiros nele".

Um outro familiar de Marcio, que era ex-atleta de judô, também se despediu. "Ele era uma pessoa boa, amiga, família. [...] Também era uma pessoa que ajudava todo mundo."

Morte



O crime aconteceu nas proximidades da Praça João Pessoa. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º BPM (Centro) foram acionadas por volta das 5h50 para verificar uma ocorrência de homicídio no local. Ao chegarem, os agentes encontraram a vítima já sem vida, com marcas de disparos.



Após o crime, o atirador fugiu do local. Segundo relatos, ele usava capacete, o que dificultou sua identificação. A motocicleta utilizada também não foi reconhecida pelas testemunhas. A PM isolou a área para o trabalho da perícia.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura a autoria e a motivação do crime. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar o responsável pelos disparos.