Eduardo Chow De Martino Tostes é o novo presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) - Divulgação

Eduardo Chow De Martino Tostes é o novo presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec)Divulgação

Publicado 01/07/2026 10:58

Rio - O governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, exonerou o presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), Alexandre Valle, em decisão publicada no Diário Oficial, nesta quarta-feira (1º). O defensor público e professor universitário Eduardo Chow De Martino Tostes foi nomeado para o cargo.

Tostes reúne experiência nas áreas jurídica, acadêmica e gestão pública. É defensor público do Estado do Rio desde 2010, no qual também integrou a coordenação do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) e a Direção Acadêmica da Fundação Escola da Defensoria Pública do Estado (FESUDEPERJ).



Mestre e doutor pela Universidade Federal Fluminense (UFF), onde também concluiu estágio de pós-doutorado em 2024, o novo presidente da instituição de ensino é autor de livros e artigos científicos.



À frente da Faetec, ele terá o desafio de fortalecer a educação profissional e tecnológica, ampliando o acesso à qualificação e contribuindo para a formação de mão de obra especializada em diferentes regiões do estado.

Vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Faetec é referência na oferta de educação profissional e tecnológica, desempenhando papel estratégico na qualificação e na ampliação das oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Valle ocupava a presidência da instituição de ensino desde 2024.