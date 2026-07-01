Eduardo Chow De Martino Tostes é o novo presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec)Divulgação
Mestre e doutor pela Universidade Federal Fluminense (UFF), onde também concluiu estágio de pós-doutorado em 2024, o novo presidente da instituição de ensino é autor de livros e artigos científicos.
À frente da Faetec, ele terá o desafio de fortalecer a educação profissional e tecnológica, ampliando o acesso à qualificação e contribuindo para a formação de mão de obra especializada em diferentes regiões do estado.
A mudança integra o conjunto de ações de reestruturação administrativa promovidas pelo Governo. Desde que assumiu o cargo de governador, em 23 de março, após a renúncia de Cláudio Castro, Couto fez mais de 4 mil exonerações. De acordo com o desembargador, tais decisões fazem parte do processo de revisão de estruturas administrativas da atual gestão.
Entre algumas decisões, estão a troca do comando do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ); nomeação do novo presidente do Detran-RJ, coronel Carlos Eduardo Sarmento da Costa, da reserva da Polícia Militar; exoneração do diretor da Fundação Saúde, Paulo Ricardo Lopes da Costa, e o subsecretário de Atenção à Saúde, Caio Antonio Mello Souza; e a substituição da diretoria do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que contemplou 12 cargos de liderança.
Além disso, realizou exonerações, como a do presidente interino do Rioprevidência, Nicholas Cardoso; a do procurador geral do Estado, Renan Miguel Saad; além de 157 cargos em comissão da Secretaria de Governo, incluindo a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, e o subsecretário de Comunicação, Igor Marques. O governador ainda fez mais mudanças nas secretarias de Fazenda, Planejamento e Gestão e Ambiente e Sustentabilidade.
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