Sede do Detran, no Centro do RioDivulgação
Com mais de 30 anos de serviço público na área de segurança pública e gestão estratégica, Sarmento tem experiência em comando operacional, inteligência, modernização administrativa e assessoramento institucional.
Carlos Eduardo Sarmento da Costa exerceu cargos de destaque, como subsecretário de Estado e chefe do Estado-Maior Geral da PM, comandante do Comando de Operações Especiais (COE), comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), comandante do Bope e chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento Especializado.
Na área de inteligência e gestão estratégica, foi chefe da Divisão de Operações de Inteligência da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, além de assessor-chefe de Gestão e Modernização do Detran.
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