Sede do Detran, no Centro do Rio - Divulgação

Sede do Detran, no Centro do RioDivulgação

Publicado 08/05/2026 10:52

Rio - O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, nomeou o coronel Carlos Eduardo Sarmento da Costa, da reserva da Polícia Militar, novo presidente do Detran-RJ. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (8).



Com mais de 30 anos de serviço público na área de segurança pública e gestão estratégica, Sarmento tem experiência em comando operacional, inteligência, modernização administrativa e assessoramento institucional.



Carlos Eduardo Sarmento da Costa exerceu cargos de destaque, como subsecretário de Estado e chefe do Estado-Maior Geral da PM, comandante do Comando de Operações Especiais (COE), comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), comandante do Bope e chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento Especializado.



Na área de inteligência e gestão estratégica, foi chefe da Divisão de Operações de Inteligência da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, além de assessor-chefe de Gestão e Modernização do Detran.

O novo presidente assume a vaga de Rodrigo Coelho.