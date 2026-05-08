Thamires Peixoto morreu nesta quinta-feira (7) - Reprodução / Redes Sociais

Thamires Peixoto morreu nesta quinta-feira (7)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 08/05/2026 07:50

Rio - Uma mulher morreu depois de ser baleada nas costas dentro de um carro de aplicativo, nesta quinta-feira (7), na via que divide os bairros Pechincha e Taquara, Zona Sudoeste. O autor dos disparos é o policial civil Frede Uilson Souza de Jesus , lotado na 29ª DP (Madureira). Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos, foi socorrida e levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, mas não resistiu.

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Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam um acionamento para verificar uma vítima de disparo de arma de fogo na UPA. No local, o motorista que dirigia o veículo onde Thamires estava relatou que, ao realizar uma manobra na Rua Professor Henrique Costa, o ocupante de um outro automóvel atirou e fugiu em seguida. Os PMs registraram o caso na 32ª DP (Taquara).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apesar de todos os esforços da equipe da UPA, o quadro clínico da paciente apresentou piora progressiva devido à gravidade das lesões e ela não resistiu.

Depois da morte, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso. Informações colhidas pelos agentes da especializada indicam que o motorista de aplicativo e o condutor do outro carro discutiram por motivo de trânsito. O condutor do automóvel que levava Thamires já prestou depoimento.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o condutor do carro de Thamires faz a manobra na Rua Professor Henrique Costa. Um automóvel branco parou e ambos os motoristas discutem brevemente. Contudo, a imagem não mostra o momento do tiro.

Mulher morre após ser baleada em desentendimento por manobra no trânsito no Pechincha.



Crédito: Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/AfuAZHF0MG — Jornal O Dia (@jornalodia) May 8, 2026

De acordo com a Polícia Civil, outras diligências estão em andamento para apurar os fatos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro, onde familiares compareceram nesta sexta-feira (8) para reconhecimento e liberação.

Thamires deixou duas filhas e o marido. Ao DIA, Diego Martins, amigo da vítima, contou que ela ia participar de uma festa de Dia das Mães na escola das meninas nesta sexta. Após o caso, o colégio cancelou a comemoração.

"A festa seria hoje [sexta] na escola. Por motivos dessa tragedia, foi cancelada. Ela era uma ótima pessoa. Uma super mãe e esposa muito divertida. Vivia para a família, ajudando o marido na loja de moto peças. Uma menina brincalhona, sempre sorrindo", disse o amigo.

O corpo de Thamires será velado às 10h de sábado (9), no Cemitério de Irajá. O enterro acontecerá às 14h30.