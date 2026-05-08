Luan foi detido em flagrante - Reprodução/Redes sociais

Luan foi detido em flagranteReprodução/Redes sociais

Publicado 08/05/2026 18:35

A Polícia prendeu na madrugada de quinta-feira (7) o influenciador digital Luan Lennon Camacho Braga Oliveira e outros dois homens suspeitos de forjar um furto no Centro do Rio para a produção de um conteúdo para as redes sociais.

De acordo com as investigações conduzidas pela 4ª DP (Praça da República), o grupo teria montado a situação para simular um flagrante de crime. Segundo os agentes, Luan deixou propositalmente o vidro de um carro aberto e teria combinado com um flanelinha para convencer um pedestre, mediante pagamento de R$ 30, a retirar um celular do interior do veículo.

A ação acontecia enquanto o influenciador gravava tudo de longe, dentro de um automóvel estacionado do outro lado da rua. Após o homem pegar o aparelho, Luan teria se aproximado e dar voz de prisão em flagrante.

Ainda segundo a polícia, o suposto autor do furto negou a participação em qualquer esquema e afirmou não saber que fazia parte de uma encenação. A PM foi acionada e levou todos os envolvidos para a delegacia.

Na apuração do caso, os investigadores concluíram que a cena do crime havia sido montada. Outros dois integrantes da equipe do influenciador foram identificados e presos junto com ele.

Os três foram autuados em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa, quando alguém provoca uma investigação ou ação policial atribuindo falsamente um crime a outra pessoa. Os envolvidos também poderão responder por fraude processual, já que a suposta encenação teria como objetivo criar uma falsa situação criminosa.

A polícia informou ainda que o flanelinha apontado como intermediador da ação ainda não foi localizado. As investigações seguem para identificar outros possíveis participantes e esclarecer todos os detalhes.

Nas redes sociais, onde acumula mais de 1 milhão de seguidores, Luan Lennon se apresenta como empresário, estudante de Direito e criador de conteúdo voltado para denúncias urbanas e ações contra desordem pública. Ele também disputou uma vaga na Câmara Municipal do Rio nas eleições de 2024 pelo PL.

Os presos permaneceram detidos e devem passar por audiência de custódia. Segundo a polícia, o crime não prevê pagamento de fiança na fase inicial da prisão em flagrante.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa do influenciador. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.